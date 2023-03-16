男星王一博曾以團體UNIQ在韓國和大陸出道，舞藝精湛受到大批粉絲喜愛，轉往影視圈發展表現亮眼，與肖戰主演耽美網劇《陳情令》雙雙爆火，兩人瞬間成為人氣明星；近日有網友在網上爆料王一博和她發生關係導致懷孕，對此，王一博經紀公司回應「屬於惡意誹謗」。

近日有網友爆料「我想曝光娛樂圈的王一博，他之前與我發生關係，我現在懷孕了，不管我，還威脅我，求幫助」，點進去個人主頁，該網友在介紹上寫「希望壞人受到懲罰，希望肚子裡的孩子有爸爸@UNIQ-王一博」。對此，王一博所屬經紀公司樂華娛樂發布嚴正聲明，怒斥該網友「對我司王一博先生進行造謠，上述主體的行為旨在抹黑王一博先生，嚴重損害了王一博先生的個人聲譽，影響極其惡劣」。

網友爆料王一博搞大她肚子。（圖／微博）

王一博所屬經紀公司樂華娛樂發聲。（圖／樂華娛樂微博）

經紀公司強調「言論均系惡意誹謗，相關主體發布、傳播誹謗言論的行為已涉嫌侵權。我司正告相關主體即刻刪撤相關誹謗言論，避免損害後果得進一步擴大，網路平台亦應根據法律規定即時對涉嫌侵權內容進行屏蔽、刪撤」，目前已委託律師全權處理，並將採取法律措施進行維權，會維護王一博先生合法權益到底，不少王一博的粉絲在該則聲明下支持公司維權，有粉絲更直呼不接受和解，必須讓對方留下案底。

王一博近年爆紅後，幾乎沒有傳出緋聞，他自《陳情令》後人氣不斷飆高，與梁朝偉、周迅兩大巨星主演電影《無名》，可見在圈中地位不斷提升。