月稱光明寺16日捐贈146分關懷物資，給苗栗縣內參與兒童及少年未來教育與發展帳戶的家戶，盼望藉此鼓勵他們長期以來穩定替孩童儲蓄的精神。

今天由福智團體苗栗教室副教室長蔡志鴻、廖正芬率領志工們將全省募集愛心物資送到苗栗縣政府，由縣府簡任秘書謝乾祥代表受贈並回贈「感謝狀」，感謝「福智僧團月稱光明寺」為弱勢家庭提供及時協助，現場充滿溫馨與公益氣息。

縣府指出，兒童及少年未來教育與發展帳戶，是衛生福利部近期推辦長期性政策，家戶每月視家中經濟狀況，固定幫孩子存入500元、1000元或1250元，政府將1比1提撥相對儲蓄金，累積儲蓄至孩子年滿18歲後，成為他們的第一桶金，作為弱勢兒童未來就學、就業或創業基金。苗栗縣目前符合資格人數共計543人，已開戶370人，開戶率68％，高於全國平均開戶率62％。

近年來月稱光明寺秉持著慈悲的精神，進行在地各類關懷活動，希望捐贈祈福物資和弱勢族群結緣，讓民眾感受到社會溫馨。這次募集愛心關懷鼓勵縣內參與兒童及少年未來教育與發展帳戶之家戶，捐贈146分物資，讓弱勢家庭透過長期穩定的儲蓄，逐步脫離貧窮，藉此鼓勵家戶長期以來穩定替孩童儲蓄的精神。