保瑞2022年合併營收為新台幣104.9億元，年增114%，營業利益為新台幣19.2億元、稅後淨利達新台幣14億元，年增皆逾80%；EPS 18.52元，年增更高達84.46%。保瑞董事會通過每股擬配發每股現金股利8元、股票股利3元，創下保瑞自成立以來盈餘分派最高金額，股利發放率近6成。

保瑞2022年毛利率為27.8%，主要係受產品組合變化影響。保瑞董事長盛保熙進指出，安成藥業去年度營收以代理產品與授權學名藥等毛利相對較低之產品為大宗，因此使得合併毛利率略有下滑。

保瑞為提升整體獲利能力並使得營運資金能更有效率之運用，去年底已公告旗下癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension之美國代理將於今年3月31日起終止。此外，今年1月下旬起已以自有藥證、自行生產的胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule於美國市場上市，自有產品之銷售將不需要再支付AG授權相關權利金及分潤，預期將能大幅提升今年產品組合毛利表現。