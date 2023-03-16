普發6000元現金今有重大進度，政院宣布3/22日起開放登記，如果家中有12歲以下小朋友，沒有銀行帳戶，須由父母登記代領，此時，銀行帳戶和身分證字號是填父母的資料，健保卡卡號則是填小朋友的。

各界關注普發6000元現金進度，財政部16日在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」，下午將進行朝野協商，對於普發現金的時間點，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，特別預算通過跟議程都是最快速度，並沒有特別卡住的點，他自己看起來不用到4月，民進黨協商時會朝3月底院會通過預算努力。

普發6000元現金今有重大進度，政院宣布3/22日起開放登記，共有5方式可領，包括：「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式。

其中「登記入帳」將會在本月22日開放，選擇此種方式的民眾，需至「6000.gov.tw」官網進行線上登記，完成程序並經系統核驗登記資料無誤後，6000元即會匯入指定帳戶。

根據《TVBS》引述數位部的說法指出，如果是本人領取，只要輸入本人的銀行帳戶、健保卡卡號和身分證字號。如果家中有12歲以下小朋友，沒有銀行帳戶，須由父母登記代領，此時，銀行帳戶和身分證字號是填父母的資料，健保卡卡號則是填小朋友的。