台中市500及525路公車16日上午無預警脫班！沿線約50多名台中二中及文華高中學生「等嘸車」，眼見即將遲到趕緊求救家長接送，或直接騎iBike到校。民眾投訴電話讓市議員吳呈顯接到手軟，經詢問公共運輸及捷運工程處，才得知因司機確診及身體不適，公車業者調度不及致公車脫班，交通局將依規懲處台中及中鹿客運。
市議員吳呈賢說，目前500及525路公車，主要是行駛大雅區中清路到台中二中及文華高中的交通車，提供大雅區學生前往市區就學的主要交通工具。525公車15日上午兩班即「脫班」，16日上午繼續脫班；500公車今天上午竟然也脫班，造成大批學生趕著上學卻無車可搭，急如熱鍋螞蟻。
吳呈賢表示，今天一早陸續有10多名家長打電話向他抱怨，指台中市500及525路公車上午6時及6時15分班次皆脫班，家長將孩子載到大雅郵局前準備搭公車，卻都等不到公車來。有的學生急忙打電話求救家長接送到校，有人直接從大雅騎iBike到台中二中，估計約有50名學生受到影響。
吳呈賢不滿指出，台中市500及525路公車，提供給大雅區學生一早前往市區就學的主要交通工具。令人不解的是？525公車15日上午兩班都「脫班」，16日上午又繼續脫班；500路公車今天也跟著脫班，受害的平常都搭公車上學的學生族，難怪學生家長會跳腳。
吳呈賢面對公車脫班影響學生權益甚鉅，問題若不儘速解決，萬一17日兩路公車又繼續脫班，將對兩校的學生及家長造成極大不便，今天於市議會研究室找來公共運輸捷運工程處主任黃莉雯到場，深入了解脫班癥結所在。
交通局表示，16日上午500及525路公車脫班，因中客500鹿的駕駛身體不適、中鹿525駕駛確診，才會有發車異常情形；交通局將依規懲處台中客運及中鹿客運，並輔導各公司調整運能及整併路線，提供市民穩定的大眾運輸服務。
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