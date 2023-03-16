台中市500及525路公車16日上午無預警脫班！沿線約50多名台中二中及文華高中學生「等嘸車」，眼見即將遲到趕緊求救家長接送，或直接騎iBike到校。民眾投訴電話讓市議員吳呈顯接到手軟，經詢問公共運輸及捷運工程處，才得知因司機確診及身體不適，公車業者調度不及致公車脫班，交通局將依規懲處台中及中鹿客運。

市議員吳呈賢說，目前500及525路公車，主要是行駛大雅區中清路到台中二中及文華高中的交通車，提供大雅區學生前往市區就學的主要交通工具。525公車15日上午兩班即「脫班」，16日上午繼續脫班；500公車今天上午竟然也脫班，造成大批學生趕著上學卻無車可搭，急如熱鍋螞蟻。

吳呈賢今天於市議會研究室找來公共運輸捷運工程處主任黃莉雯到場，深入了解脫班癥結所在。（市議員吳呈賢服務處提供）

吳呈賢表示，今天一早陸續有10多名家長打電話向他抱怨，指台中市500及525路公車上午6時及6時15分班次皆脫班，家長將孩子載到大雅郵局前準備搭公車，卻都等不到公車來。有的學生急忙打電話求救家長接送到校，有人直接從大雅騎iBike到台中二中，估計約有50名學生受到影響。

吳呈賢不滿指出，台中市500及525路公車，提供給大雅區學生一早前往市區就學的主要交通工具。令人不解的是？525公車15日上午兩班都「脫班」，16日上午又繼續脫班；500路公車今天也跟著脫班，受害的平常都搭公車上學的學生族，難怪學生家長會跳腳。

吳呈賢面對公車脫班影響學生權益甚鉅，問題若不儘速解決，萬一17日兩路公車又繼續脫班，將對兩校的學生及家長造成極大不便，今天於市議會研究室找來公共運輸捷運工程處主任黃莉雯到場，深入了解脫班癥結所在。

交通局表示，16日上午500及525路公車脫班，因中客500鹿的駕駛身體不適、中鹿525駕駛確診，才會有發車異常情形；交通局將依規懲處台中客運及中鹿客運，並輔導各公司調整運能及整併路線，提供市民穩定的大眾運輸服務。