竹東鎮於日治時期即為林產業重要集散地，隨著產業轉移，林業製材地景逐漸消失，竹東林務局宿舍建築成為竹東僅存的林業地景。基於重要林業文化資產保存政策，新竹林區管理處在2020年底執行竹東宿舍修復計畫，並於2021年11月啟動第1期整修工程，預計在今年5月上旬前完工，並著手第2期修復計畫。

竹東林務局宿舍位處竹東鎮核心區域的大明路、中正路、長安路、東林路界內，但隨著產業轉移、政策更迭及人口凋零，林業製材地景逐漸消失，林務局宿舍建築除了見證產業興衰，也是竹東居民共同的歷史記憶。

基於重要林業文化資產保存政策，新竹林區管理處在2020年底執行竹東宿舍修復計畫，第1期整修工程經費約為2231萬元，整修範圍包含212、214號磚造2層樓宿舍和32、34號日式木造宿舍及竹東林業展示館外木平台拆除工作。

新竹林區管理處表示，第1期整修工程秉持修舊如舊原則，已完成外牆仿石壁面塗料、木門窗框扇修復及木構架修復、編竹夾泥牆、雨淋板、屋頂屋瓦等工項，工程預計在5月上旬之前完工，並研議將竹東宿舍群登錄為聚落建築群。目前第2期工程規畫作業也刻正辦理中，希望修復31號、33號、45號以及47號雙併木造宿舍，也持續爭取經費中。

新竹林區管理處表示，竹東宿舍群將朝竹東林業文化生活與動態保存模範亮點前進，將閒置的宿舍修繕並再利用，已整修完成的部分建築，將先以推廣林業或委託管理方式使用，盼打造展覽、育才、產業傳承、遊憩及在地文化體驗等多元空間，使竹東林業產業生活及客家文化得以保存。