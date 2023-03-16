租車沒搞清楚規則，結果賠慘了！一名女網友表示，日前租借iRent共享汽車從高雄北上，抵達目的地後才驚覺無法「跨區租還」，最後付出1.5萬元的慘痛代價，不過讓她更氣的是，明明已經付清款項，還一直接到客服來電詢問「繳清了嗎？」貼文一出，引發熱議，也有網友點出客服不停催款的可能原因。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，上月28日原本要開自家車從高雄前往台北，但車子臨時出狀況，再加上3月1日她即將出國，只好臨時租借iRent北上，後來她才發現，租車無法跨地區歸還，靈機一動想要延長用車時間，不過APP卻顯示只能延期到3月7日，距離她回國還差了整整2天。

原PO趕緊聯繫客服人員請求幫忙還車，並賠償3000多元的違約金，外加3天營業損失，共計1萬5000元，但讓她無法接受的是，付款後客服人員還多次打電話來詢問是否已繳清帳款，原PO不禁怒火中燒，心想：「我已經付了1萬5000元的租車費，還要被你們訊問，請問你們看不到嗎？感覺有夠差」。

女網友曬出租車APP和付款明細截圖，表示自己早就已經付款，卻還不斷接到客服催款的電話。（圖／FB《爆怨公社》）

對此，有網友留言直說，「包Uber或白牌都比這個便宜，還不用自己開車」、「計程車、高鐵也也沒這麼貴」、「APP都有明確標示可還車範圍，現在好像不看清楚的都比較囂張、比較大聲耶」、「又是個天兵客戶」。除此之外，還有人解答原PO會不斷被催款的原因，「出納部門沒入帳金額，才會一直打電話詢問」、「銀行作業或許不是即時的，才導致這件事發生」。