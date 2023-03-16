由台北市管理的八里汙水處理廠，日前被發現在場區堆置至少400包淤泥，濃烈的惡臭讓周邊居民叫苦連天，新北市議員鄭宇恩接獲陳情後到現場勘查，更發現該處不僅臭氣熏天，還吸引大量蚊蟲，痛批八里汙水處理廠長期漠視八里鄉親權益；目前新北市環保局已派員到場稽查，依法告發並限期改善，恐裁罰最高600萬元的罰鍰。

鄭宇恩表示，現場不僅臭氣熏天更吸引大量蚊蟲，嚴重影響居民生活品質，更讓十三行等觀光景點蒙上一層臭氣，痛批台北市管理的八里汙水處理廠長期以來漠視八里鄉親權益。

她指出，八里汙水處理廠在2017年偷排廢水、2020年堆置淤泥，如今又故態復萌，要求新北市府需督促台北市衛工處及營運廠商，在限期內將廠區內的淤泥全數清除，並承諾未來不再發生違規情事。

對於淤泥堆積問題，新北市水利局指出，為維持設備正常運轉及處理效率，八里汙水處理廠每3年需辦理一次「初級沉澱池前的進水渠道排空清理」作業，今年度的維護作業在14日完成，抽出的淤泥雖用透水性太空包裝袋，但由於淤泥的涵水率過高，需靜置到符合規範後才能清運。

水利局強調，已要求台北市府盡速將淤泥清運，未清運前需將暫置淤泥太空包進行加蓋並噴灑除臭劑，避免陽光曝曬後異味溢散，目前預計在4月10日前全數清運完畢。

新北市環保局表示，15日早上11時許已派員到八里汙水處理廠稽查，發現確實有儲存有機性污泥情事，經查該事業廢棄物貯存地點、設施未保持清潔完整，造成散發惡臭的狀況，已違反《廢棄物清理法》及《事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準》等相關規定，已依法告發並限期改善，最高恐裁罰300萬元，若限期內未改善則按次處罰。