大陸網紅樊小慧在抖音擁有千萬粉絲，她因為先生是軍人，結婚8年自己帶孩子，還被稱為「現代版王寶釧」，最後卻爆出她的先生找小三，兩人離婚收場；樊小慧恢復單身後，近期在最新影片中喊話「我要為自己活」，被發現她跑去整形，網友看到術後模樣都傻眼，驚呼「原本比較漂亮」。

樊小慧因為獨立堅強的軍嫂形象，在抖音有上千萬粉絲追蹤，她每每更新影片即便只是日常瑣事，也有超高觀看次數或討論度；但去（2022）年底樊小慧軍人先生被爆出有小三，兩人最後也結束8年婚姻關係，今（16日）她在抖音上發布最新影片，稱自己離婚後清醒了，要為自己活。

樊小慧整形後狀態，被廣大網友認為「原本比較漂亮」。（圖／摘自樊小慧兒抖音）

沒想到有眼尖網友注意到，樊小慧所謂的打扮自己、變了，是她跑去整形，動了歐式雙眼皮和微笑唇，從影片中推敲還是恢復期，所以手術部分非常明顯；眾人看到樊小慧術後模樣，都不禁感嘆，「感覺離婚受到刺激，可惜了，原本就漂亮啊」、「原本比較漂亮，整形醫院怎麼捨得忽悠她啊」。

甚至有一名整型醫師修志夫跳出來分析樊小慧的長相，認為她需要調整的地方不多，原生長相就很符合她現在的狀態，但她的醫師替她設計的雙眼皮和鼻樑「毫無審美可言」，還大方地說，「如果需要修復，我可以幫忙」；另外修志夫更對廣大女性暖心喊話，「不被愛不是因為妳不夠漂亮，永遠有人比妳漂亮，他只是單純的渣」。