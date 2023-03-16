萬代三麗鷗巧克力可剝開巧克力完整取下中心角色，共有8款可愛造型。（萬代提供）

把可愛三麗鷗吃下肚！台灣萬代南夢宮有限公司旗下食玩事業部，今（16日）宣布推出與三麗鷗株式會社共同開發的「萬代三麗鷗巧克力」食玩新品，將於22日在全台7-11期間限定上市，共集結Hello Kitty、美樂蒂等8組超人氣角色，相當療癒。

萬代原創食玩商品CHARA PAKI系列糖果主打邊吃邊玩，挑戰在剝開巧克力過程中完整取下中心角色，提供消費者趣味零食新選擇，日本累積出貨量已破9000萬。本次與日本三麗鷗共同開發推出超萌「萬代三麗鷗巧克力」，包含Hello Kitty、大耳狗喜拿、美樂蒂、酷洛米、布丁狗等共8種原創設計，隨機放入三麗鷗超萌包裝袋中，讓粉絲盡情享受開封時的刺激感。

萬代三麗鷗巧克力結合藍莓、草莓、白巧克力、夾心巧克力帶來香甜豐富風味，且每位角色都有專屬巧克力背景，將角色世界觀融入其中，打造細節感滿分的食玩體驗。22日在全台7-11限定上市，22日至4月18日期間購買享第2件6折。