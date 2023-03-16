國際消費者日3·15晚會陸媒大掀鍋，大陸多地連夜行動。（大陸央視）

3月15日是國際消費者日，大陸電子媒體由中央廣播電視總台昨晚帶頭，於各地播出一系列消費亂象調查採訪，包括輸電用絕緣子大量以舊充翻新、假香米、代孕服務、腐菜醃製橄欖菜等《3·15晚會》曝光後，衝上多個平台熱搜。節目剛結束，多地有關部門焦頭爛額連夜展開查緝行動。

針對晚會曝光的河北滄州大量翻新絕緣子流向多地電力工程一事，滄州市委書記康彥民15日晚間稱，

滄州市委市政府高度重視此事，將排查全市所有絕緣子產品和其他產品。針對河間市被曝光情況，康彥民表示，將對涉及到的企業產品全部封存，進行檢查。要嚴查政府和監管部門責任，嚴查背後保護傘，嚴查腐敗行為。此外，滄州將迅速召開全市產品品質、市場監管動員會議進行部署。

3月15日晚間，安徽肥東縣市場監督管理局、肥東縣公安局通報稱，央視3.15晚會曝光安徽香王糧油食品公司假香米問題後，肥東縣市場監管、公安等聯合執法組第一時間趕至現場，已對該企業進行查封，對所有大米及其它原料等現場封存。該公司法人代表已被公安機關傳喚到位。後續依法依規嚴查嚴處情況，將及時向社會通報。淮南市監管部門也兵分兩路，連夜趕赴安徽壽縣永良米業和淮南市楚豐工貿有限公司檢查。

上海朗楓香料有限公司、上海楓米實業有限公司涉嫌違法加工香精問題，上海市浦東新區市場監管局連夜組織執法人員對涉事企業開展現場檢查，對工作人員進行詢問，檢查企業的證照、倉庫、票據、原料等情況。依法從嚴查處。

微信公眾號「廣州衛健委」消息，媒體曝光廣州市個別月子中心涉嫌存在虛假宣傳、提供代孕服務等問題。廣州市衛生健康委連夜組織市、區衛生監督隊伍，聯合轄區公安、市場監管、街道等部門對相關月子中心開展核查。

經初步調查，報導中所涉及的荔灣區江嵐三月月子中心，涉嫌存在未取得《醫療機構執業許可證》，擅自使用醫療器械為產婦提供診療服務的行為，已依法予以立案調查；關於該機構是否存在提供代孕服務的問題，正會同相關部門進一步調查。對於報導中涉及的其餘兩家月子中心，現場檢查未發現存在非法開展醫療活動的情況。

微信公眾號「汕頭市場監管」消息，廣東廣播電視台新聞頻道《3·15晚會》曝光龍湖區外砂醃製菜和「玉蕾牌橄欖菜」食品安全問題線索後，已對涉事企業和曝光問題調查處置，依法查封汕頭沐彤園食品有限公司、汕頭市玉蕾食品實業有限公司、汕頭市龍湖區外砂錦桂果蔬醃制廠和汕頭市龍湖區泓祿副食品廠等4家企業廠內產品，開展抽樣檢驗，並全部立案，目前，案件正在進一步調查取證。嚴格按照大陸《食品安全法》規定從嚴處罰，嚴防不合格產品流入市場、擺上餐桌。