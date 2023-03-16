將災難現場的人道救援工作搬上舞台，新任法國亞維儂藝術節的藝術總監提亞戈．羅提吉斯（Tiago Rodrigues）全新創作《不可能的邊界》，本周末在台首演。

全劇是提亞戈帶著劇組與紅十字國際委員會（CICR）、無國界醫生組織（MSF）的工作人員訪談，以他們所遇見的前線事例為劇情內容，描述這群人道救援工作者在動亂地區與和平家園之間來回穿梭，披露人道救援行動面臨的難題，這部作品一年前在日內瓦首演後的一個月內，烏俄戰爭爆發，今年2月也發生同樣令人悲痛的土敘地震。

提亞戈以「可能」和「不可能」的地區突顯現世生存條件的分野，以及兩者隨時交替的變幻無常，他表示：「『可能』與『不可能』是一種譬喻，劃分它們的條件在於是否擁有基本人權及必需物資．這兩個地方隨時都在交替，一年前這齣戲在日內瓦首演時，烏克蘭仍是『可能』的國度，但三個禮拜之後，這個國家陷入了『不可能』的困境。」

提亞戈的母親是一名醫師，他也從她口中聽說過這些急難救助的事蹟，「在我眼中，最神聖的工作莫過於救助他人。人道救援工作者接觸到歷史的時刻與場景，讓他們擁有一種世界觀，是我們所欠缺的；如此貼近痛苦、危險與暴力，卻也如此貼近人性尊嚴與韌性，讓他們能夠擁有一種閱讀世界的方式，這是我們做不到的。」

為了體現人道救援者的全方位面向，羅提吉斯摒棄觀眾對戰爭最直觀的盛大場景，但仍讓全場觀眾從頭至尾目不轉睛，高度專注於臺上的一言一行和一舉一動。

這些人道救援者的觀點和感受是全劇要突顯的重點，舞臺上沒有血腥和暴力，也沒有衝突、難民營、飢荒、強暴或檢查站，只有一位鼓手和四位優秀的演員，以及舞臺上巨大無邊的白布，彷彿是戰地連綿的帳篷，又像是幅員廣袤的山丘。

演員演繹奔波在這些場景的人道救援者，前線救援急迫的壓力和危機四伏的緊張時刻，透過他們的陳述與肢體表現展露無遺，那些遙遠且模糊失焦的災難現場逐漸在觀眾眼前清晰起來。演出將於3月17至3月19日在國家戲劇院登場。