儘管近年來先後面臨美中貿易戰及新冠疫情衝擊，根據財政部統計，我國資本設備進口仍連續5年成長，由2017年406億美元，到2019年快速突破500 億、2021年600億美元，至2022年達753億美元、歷史新高，累計增加347億美元，大增8成6。

其中近6成、約203億美元由半導體設備所貢獻，為資本設備增長的最大動力來源，其比重亦劇增8.8個百分點至 48.3％，今年前2月也已過半達50.3％。

如按習用的資本設備類型結構觀察，機械(主要為生產半導體等機器)及電機設備各增2.3及1.0個百分點，其餘均呈下降，電機設備輸入增加，主要是近年來隨政府致力綠能設施之建置，推升風力發電機組進口需求所致。

2022年我國資本設備進口以機械設備占6成為主，其次為精密設備占近2成；進口來源以日本占19.4％居首，大多為生產半導體用機械、鐵路用客車、感應器及電動機等，而美國、中國大陸及荷蘭分別占18.3％、16.1％及11.9％，4地區併計占6成6。

隨全球晶片製造競爭加劇，國內廠商對製程提升及擴產需求殷切，機械及精密設備中半導體製造及計量、檢查相關之器械比重高逾6成，以自荷、美、日進口較多，其中購自荷蘭之掃描對準機獨占2成，推升荷蘭占我國進口半導體設備之比重達23.4％居冠；資通及電機設備進口均主要來自中國大陸，各占約5成，項下主要貨品包括路由器、伺服器，變流器、電源供應器等；交通運輸設備主要係自德國與美國購置飛機及自日本購入鐵路用客車。