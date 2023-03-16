張忠謀今天與「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）針對「台積電如何改變晶片產業與世界」為題，進行將近1小時對談。台積電董事長劉德音及總裁魏哲家、鈺創董事長盧超群、世界先進董事長方略、南亞科總經理李培瑛等多位半導體產業界重量級人士也到場聆聽。

國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，在聽完張忠謀與米勒對談後表示，張忠謀於對談中主要重申晶片業全球化已死看法，台灣半導體產業在去全球化趨勢下，依然扮演重要角色，不會有巨大改變。

曹世綸表示，張忠謀認為台灣半導體產業同時面臨地緣政治帶來的壓力與挑戰。張忠謀說美國製造成本會比台灣製造成本多50%，半導體恐無法延續成本下降趨勢，晶片無所不在的情況會被影響。

同時，針對美國半導體產業政策想讓中國晶片發展腳步緩下來，張忠謀首度公開表態說，「我對這點沒什麼意見，甚至說我支持這樣方向」。

由於台積電在中國大陸上海與南京投資設廠，張忠謀公開表態支持美國圍堵中國半導體業，頗令部分業界人士感到意外。

不過，一名與會的半導體業者表示，先前外國政府邀請台積電前往當地投資設廠，一開始是以政治因素為主要考量，但近來逐漸衍伸至風險管理與強化供應鏈韌性的需求。

業者說，美國不僅是台積電最大市場，台積電最大的供應商也在美國，當台積電面臨在美國與中國之間選邊站的壓力增大時，從近年台積電中國市場比重下降情況，就可看出台積電的選擇。

此外，業者表示，台積電配合前往美國亞利桑那州投資設廠，美國商務部長雷蒙多卻說「台灣是最危險的地方，美國不能全然仰賴台灣」，且美國未將台灣列為「友岸」，對於台灣產業界的情感造成傷害，可以理解張忠謀說這會是台灣一種困境。

業者指出，去年12月台積電亞利桑那州廠盛大舉辦移機典禮後，「台灣是危險地方」相關言論已不再出現，但美國並未清楚說明；而且美國晶片法案出乎意料設下包括企業回饋「超額利潤」等條件，引起業界譁然，後續局勢發展值得觀察。