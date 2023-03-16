顏承暉表示，過去低利率環境下，導致金融環境出現巨大扭曲，目前正面臨重要時刻，根本問題在於長期低利率，使得部分銀行沒辦法僅透過一般經營模式取得更佳報酬，像是瑞信從事高風險業務、矽谷銀行重押債券等，隨著Fed快速升息，低利率的「止痛劑」停止施打後，自然會造成一些金融機構、企業陣痛期。

不過，顏承暉強調，雖然矽谷銀行、瑞士信貸陸續出現財務困難問題，但從政府機關及時「對症下藥」，快速設置防爆圍欄，避免連鎖效應，雖然可能還是會陸續有些個別企業爆雷事件，但就目前看來，還不至於演變成大規模系統風險或是「新雷曼時刻」。

另一觀察點在於，從歷史經驗可以發現，過去金融風暴都有金融機構CDS全面大幅上升的情況，而截至今天為止並未看到此種跡象，顯示沒有違約風險擴大、失控的問題。

展望後市，顏承暉認為，2022年揮別大溫和時代，2023全球經濟走向生產受限年代，關鍵在於低通膨與高成長無法兼得，尤其美國失業率仍低，缺乏下半年就業成長加速消費提升的動力，另超額儲蓄消費情況與將進入尾聲，根據景氣循環週期判斷，目前還在利率回歸正常化的長期修復期間，保持「購買力」、「靈活力」是兩大關鍵，建議股債靈活配置，可根據景氣訊號適度調整資產比重。