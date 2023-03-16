香港信報報導，深證成指16日下跌，盤中最多下跌190點，跌幅為1.67％，低見11,223點，最終收報11,237點，下跌175點，跌幅為1.54％，成交額為4,521.32億元。

滬深300指數16日收報3,939點，下跌47點，跌幅為1.2％。創業板指數16日收報2,302點，下跌35點，跌幅為1.52％。

各類股普遍承壓，煤炭股跌逾3％。基本金屬、石油、鋼鐵、化工股跌逾2％。水泥、房地產股跌逾1％。電力、金融股偏軟。

上證指數半日跌16點 深證成指跌86點
美銀行爆倒閉潮 台股重挫170點 台積電跌6元至510
瑞信爆財務危機！美股3大指數開盤下殺 道瓊暴跌逾400點
#跌逾 #跌幅 #收報 #下跌 #上證指數