香港信報報導，深證成指16日下跌，盤中最多下跌190點，跌幅為1.67％，低見11,223點，最終收報11,237點，下跌175點，跌幅為1.54％，成交額為4,521.32億元。
滬深300指數16日收報3,939點，下跌47點，跌幅為1.2％。創業板指數16日收報2,302點，下跌35點，跌幅為1.52％。
各類股普遍承壓，煤炭股跌逾3％。基本金屬、石油、鋼鐵、化工股跌逾2％。水泥、房地產股跌逾1％。電力、金融股偏軟。
滬深兩市16日雙雙收跌逾1％，滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）8,450億元。上證指數16日開低走低，午後跌幅擴大，最多下跌38點，跌幅為1.18％，低見3,224點，終場收報3,226點，下跌36點，跌幅為1.12％，成交額為3,929.1億元。
香港信報報導，深證成指16日下跌，盤中最多下跌190點，跌幅為1.67％，低見11,223點，最終收報11,237點，下跌175點，跌幅為1.54％，成交額為4,521.32億元。
滬深300指數16日收報3,939點，下跌47點，跌幅為1.2％。創業板指數16日收報2,302點，下跌35點，跌幅為1.52％。
各類股普遍承壓，煤炭股跌逾3％。基本金屬、石油、鋼鐵、化工股跌逾2％。水泥、房地產股跌逾1％。電力、金融股偏軟。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。