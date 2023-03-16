波蘭提出捐助一半MiG-29給烏克蘭的想法後，英國國防部 (MoD)立即研究「補充颱風戰機給捐助者」的計畫，使這些捐助者能夠維持自己的空防。

即時防衛(BreakingDefense)報導，其實，英國也思考過直接供應烏克蘭颱風戰機的可能性，但是由於後勤維護困難，而排除了這個選項。退而求其次，英國可能改用間接支援的方式，也就是東歐國家提供烏克蘭MiG-29，而英國提供東歐捐助國颱風戰機。英國武裝部隊部赫佩(James Heappey)證實「有這個可能性」。

「提供烏克蘭MiG-29戰機」這個說法已經超過半年，包括保加利亞、波蘭和斯洛伐克都暗示過這個意願，但到目前為止，仍然限於口頭上的討論，還沒有哪一個國家真正有向烏克蘭提供過飛機。很大一個原因是，沒有國家想要當那個捐助的第一位。

本月，這個問題可能出現突破，斯洛伐克國防部長納德 (Jaroslav Nad)表示，已經與蘭國防部長布瓦什恰克 (Mariusz Błaszczak) 討論過「聯合程序」，由兩個北約國家，提供烏克蘭MiG-29戰機，這樣一來，就沒有所謂的第一位。

斯洛伐克與波蘭也陸續接收新戰機。斯洛伐克在2018年向美國政訂購14架F-16 Block 70戰機，預計明年開始交付。波蘭向韓國訂購的FA-50輕型戰機，也在不久前出廠。

不過鑑於戰機的強大威力，可能改變戰爭格局，許多國防分析師顯然不願意烏克蘭獲得新戰機。英國國防分析師布朗克(Justin Bronk)說：「更多的 MiG-29 並不能真正解決烏克蘭問題，因為它們仍將面臨同樣的局限性，包括射程、感測範圍和武器….即使是颱風戰機，也不是解決方案，因為它們面臨俄羅斯的地面防空威脅。」