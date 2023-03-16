烏日區農會16日捐贈70組爆閃式警示燈烏日警分局，以提醒用路人放慢車速，減少交通事故發生。 （烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局烏日分局轄區遼闊，深夜及凌晨光線昏暗，容易影響駕駛行車視線，加上該時段車輛較少，容易因車速過快而發生交通事故，烏日區農會16日捐贈70組爆閃式警示燈，以提醒用路人放慢車速，減少交通事故發生。

烏日區農會總幹事張漢強偕同幹部16日上午至烏日警分局，慷慨捐贈70組LED太陽能爆閃警示燈，提供烏日警分局設置在彎道、寬廣、車速快、視線昏暗等易肇事路段，由烏日警分局分局長尤啓南代表受贈。

尤啓南指出，太陽能LED爆閃燈將分配各派出所，設置在10大肇事路口及高肇事無號誌路口，提醒用路人注意路況。設置爆閃警示燈在防制交通事故頗具成效，呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全，確保人民生命及財產安全。

張漢強說，希望能替警察扮演夜間沉默守護者的角色，發揮閃爍紅藍燈光，以達提醒用路人注意路況及嚇阻民眾僥倖違規的心態，有效防制交通事故發生。