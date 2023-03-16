死者騎乘的機車。（翻攝畫面）

驚悚畫面曝光！女上班族開車擦撞機車 緊張誤踩油門輾斃單親媽

真的是天降橫禍！北投45歲郭姓女子騎機車，15日上午11時行經石牌路一段、北投運動中心停車場出口，右側一輛行進緩慢的轎車直接撞上，肇事的40歲林姓女駕駛一時緊張，誤把油門當煞車，轎車不停反而加速，左側前、後輪分別輾過郭女頭部，傷勢嚴重，送醫急救仍宣告不治。

林女駕駛疑似不熟悉車輛，駕駛租賃車駛離北投運動中心停車場，才剛行駛上道路，就在石牌路一段39巷100號前，撞擊郭女機車，林女一時緊張並未煞停，整輛車撞上騎士後還不斷前行，車輛跳動後衝上騎樓，撞擊牆壁才停止，整輛車保險桿脫落，林女並未酒駕。

肇事林女案發當天前往北投附近談生意，車輛停在運動中心停車場，駕駛視線疑被A柱擋住視線，但原本輕微碰撞，不料她一時緊張竟然釀成大禍，而郭姓死者獨力撫養3名小孩，大兒子現在正在念軍校，聽聞噩耗悲慟不已。

警方訊問後依過失致死罪將林女移送法辦，並報請檢察官相驗，16日已將遺體發還家屬。北投分局呼籲用路人，行車務必注意車前狀況、並注意車輛各零件運作是否正常，以維護交通安全。