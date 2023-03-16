中國大陸前年暫停輸入台灣鳳梨，並稱有種植我國育成的台農1號（金鑽鳳梨），引發我品種外流疑慮。行政院會16日通過《植物品種及種苗法》修正草案，增訂違反農委會公告禁止輸出入得種苗、種苗收穫物或奇直接加工物，最高處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣60萬元以上300萬元以下罰金，違法之物沒收，並設有法人併罰規定。

本次修法重點為增訂中央主管機關得公告禁止輸出入種苗、種苗之收穫物或其直接加工物之情形，並授權由中央主管機關公告之事項；增訂違反前開公告禁止情事者之刑罰、違法輸出入之物之沒收，及法人併罰規定，法人或雇主自然人將連帶處罰金。

農委會副主委陳駿季在行政院後記者會表示，植物品種權未經同意即輸出入或繁殖，現行會以民法訴訟方式處理。不過，過去用此方式處理侵權樣態時，因民法訴訟過長，往往耗費時間而沒有達到效果，本次修法透過加強罰則，拉高至刑罰位階，同時農委會也針對學術用的輸出有嚴謹規範，將特定材料正面表列，規範經農委會同意後才能輸出。

陳駿季說，台灣有非常多優良種苗，包含稻米、蘭花、重要蔬果等，這些品種原先就具種苗競爭力，許多業者透過夾帶方式，移到對岸或其他國家繁殖，繁殖後這些產品會回銷或外銷到出口國，導致我國貿易競爭力損失。