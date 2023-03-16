義大利今晚將碰上地主日本隊，爭奪另一張從東京飛往邁阿密的門票，此役日本推出「二刀流」大谷翔平先發，總教練皮亞薩（Mike Piazza）坦言這將會是場不容易的比賽，但賽前仍告訴球員要享受比賽，全力以赴拿出最好表現。

皮亞薩希望球員能夠端出最佳表現，寧願是輸在對手好表現上，而不是因為自己表現差而輸球，「日本當然是支很強的隊伍，有很強的打線，但只要你可以投出好球，就有機會解決任何打者。」

除了自身球員必須全力以赴，他不諱言，棒球也是需要點運氣成分，「當你一步一步都做得很好時，我相信運氣就會跟著來。」皮亞薩也希望利用今晚向全世界展現義大利的棒球文化，他想建議大聯盟有一天可以在義大利打一場大聯盟海外賽。

先前在台灣爆紅的咖啡機，義大利隊從台灣飛往東京時也不忘帶上，皮亞薩今天賽前又被問到關於咖啡時，他說：「希望我們到邁阿密時，可以有一位咖啡師在旁邊幫我們沖咖啡。」且他再次強調，「我們要用陶瓷杯喝咖啡。」