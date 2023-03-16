職場上須面對許多人，有些工作更是要靠團隊合作，不過有的人個性太強硬，容易惹得同事不開心。《搜狐網》近日分享4個性格霸道的星座，凡事都不太願意退讓與妥協，職場上反而容易吃虧，甚至影響工作效率。

1、牡羊座

牡羊座在職場上很強勢，他們不喜歡妥協，當自己提出的意見，在還未被試過的情況下遭否決，更是讓他們難以接受，認為這樣代表能力被否定，若又選擇妥協，無疑就是顯示自己實力不足，因此在群體間出現意見分歧時，他們幾乎不會退讓，甚至認為這是自尊問題，容易讓同事覺得難搞，不想與他們成為搭檔。

2、獅子座

獅子座個性很霸道，無論在什麼情況下，他們都不太願意改變自己，雖然獅子座確實能力強，而且判斷力佳，但在群體生活中，有時還是應傾聽別人的意見，獅子座一開始很難接受妥協，不過若他人態度放軟，他們也是會願意退讓，但若遇到態度同樣強硬的人，他們就會繼續堅持自己的想法，讓同事傷透腦筋。

3、處女座

處女座也是吃軟不吃硬的類型，追求完美又很強勢，職場上若想讓他們妥協，就要用對方法，在處女座的世界裡，只有別人認可他們的選項，因此若想讓他們退讓，必須先認同處女座的意見，然後再慢慢引導改變主意，如果直接否定，通常都不會有好結果。

4、摩羯座

摩羯座不在乎別人的看法，職場上更是不容易妥協，甚至有些固執，不懂得退讓，因此不少人認為，他們有些傲慢自大，甚至沒有團隊精神，即使摩羯座工作能力強，也很難獲得同事喜歡，若想讓他們妥協，通常需要主管施壓，才能使摩羯座態度放軟。