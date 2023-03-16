大陸華為公司即將在23日舉辦春季旗艦新品發佈會，陸媒指出，從華為預先公告的海報推測，發布會上除推出Mate50等最新款手機之外，還將推出支援衛星通訊功能的智慧手錶WATCH Ultimate，相關話題迅速引起討論，許多華為支持者認為此舉將開闢智慧穿戴設備通信的全新篇章，還有人表示，在智慧手錶上搞衛星通信，簡直是「捅破天」了。

據《快科技》報導，華為Mate50系列率先成為全球首款支持北斗衛星訊息的智慧能手機之後，華為智慧手錶也將要有「捅破天」的新動作。在華為終端官方微博發佈的一張海報中顯示，3月23日舉辦的2023年華為春季旗艦新品發佈會上，華為智慧手錶將推出全新的Ultimate系列。

報導說，從海報中若隱若現的衛星圖像猜測，新款華為智慧手錶將支持衛星通信功能，消息傳開後，相關話題迅速引起討論，很多網友表示，高度期待的手錶衛星通信這次可能真的來臨了。

報導認為，如果華為Mate50系列開創了手機衛星通信的時代，華為手錶Ultimate系列就可能是開啟智慧穿戴設備衛星通信的新篇章。近年來，華為克服了手機支持北斗衛星訊息的難題，通過制定新的通信協議，採用高增益算法與高性能硬體，經歷15個月內場測試和18個月外場測試，強化系統可靠性，降低了衛星通信信號損耗，最終實現把衛星終端「裝」進手機裡。

華為手機據稱透過連接北斗衛星，可以在沒有網路訊號時發送訊息。（圖／快科技）

有了衛星通信功能，就突破了地面網路限制，當用戶身處無人區或出海遇險、地震救援等地面網路信號的環境下，也能隨時通過暢連App，將文字和位置信息發出求助，並支持多條位置生成軌跡地圖，帶來時刻在線的安全感。

雖然不少人認為手機連接衛星是噱頭，但報導指出，在此之前，已經有驢友遇大雪失聯，靠華為Mate50系列北斗衛星訊息獲救的真實案例。

華為手錶Ultimate如果真的支持衛星訊息，有可能將在智慧手錶上首次實現「沒信號也能求救」的功能。除了在緊急情況求救之外，只需要找到一個空曠的地區按系統提示進行尋星，即可通過衛星發送成功。華為終端CEO余承東說：「這個功能日常幾乎用不到，但可能一生用一次，能在關鍵時候發揮很重要的作用。」

報導表示，目前北斗衛星技術已深入應用到各行各業，但在大眾消費級的智慧手錶上應用衛星通信技術，還尚未有產品涉足，如果消息屬實，華為手錶搭載衛星通信技術的意義非凡，可能也會引領穿戴電子商品的技術發展。