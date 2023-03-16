立法院長游錫堃今率各黨派進行黨團協商普發現金6000元，民進黨立院總召柯建銘表示，大家前提就是排除朝野協商1個月，大家就能再繼續談下去，下周一截止收案、周二排程序委員會、周三、四朝野協商、最快下周五(3/24)表決，1天就能夠結束，預算案必須比較精準，議事處花一天時間對好資料，周六下午就能送到總統府，簽署後3天（27日）後生效。

柯建銘指出，預算一路撥到各銀行需要5個工作天，月底前這些手續都完成，清明節放假後就可以陸續處理，分為四階段有秩序安排，目前看起來24日是最快的，4月6日就領得到，但若照正常程序3月10日審查報告送出來、4月10日才能表決，就要一路到4月21日，大約延遲2個禮拜。

最後，立法院長游錫堃裁示，請各黨團於3月21日將特別預算提案送至財政委員會，3月23日進行協商，各黨團同意3月24日表決處理三讀，不進行施政質詢，3月28日及3月31日合併為一次院會。

議事處表示，按照大家意見3月24日單純表決特別預算案，3月28日早上請捷克議長演講，來到院會星期二下午繼續施政質詢3月31日是清明節之前的院會，三天合為一次會，程序上會比較簡明。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，國民黨從條例提案到預算，都比行政院快2周，國民黨召委也積極排案，財政委員會召委林楚茵也積極處理，行政院沒有把該準備的準備好，除了給予譴責也尊重。