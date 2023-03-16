17直播有著「17柯佳嬿」封號人氣歌唱主播蔻茵Coin，近來終於圓夢推出首張單曲《想你想到快發了瘋》，因為常被說神似柯佳嬿，5年前剛加入17直播的蔻茵Coin，為了讓用戶對她有記憶點，乾脆說自己是17柯佳嬿，這個方式順利讓她拉近與用戶距離，「被說像柯佳嬿，我很開心，因為柯佳嬿也被說是小桂綸鎂，不管像誰，兩個都是氣質大美女，與有榮焉」。但這個稱號也讓她感到無奈，因為她常遇到另類搭訕，很多男生對她自稱是坤達。

蔻茵不僅外型柔美，還有嗓音乾淨迷人的好歌喉，蔻茵從小有歌手夢，一直嚮往能有一首自己的作品，她的音樂夢想意外在5年前踏入直播領域後神展開，加入直播前蔻茵是高職餐飲科老師，5年前因為17Q下載了17直播，中午午休時間跟各科老師聚在一起解題，平時也看看直播，意外在直播上看到失聯很久的國中學長，學長是17直播資深音樂主播c.josh賈許，蔻茵留言相認，當下卻被學長當成奇怪粉絲亂認親不以為意，直到蔻茵也嘗試以玩家身分直播唱歌，賈許看到她直播兩人才相認，透過賈許介紹經紀人蔻茵正式簽約成為直播主。

蔻茵一直以交朋友的心態經營直播，直播間唱歌、聊天的親切鄰家女孩形象迅速累積大批粉絲，她在一路努力直播的過程認識了很多新朋友，5年來蔻茵在直播間努力的態度、溫暖療癒的歌聲鼓舞了許多用戶，曾陪伴了車禍受傷的用戶度過在醫院養傷的日子，更拯救了茫然在海邊準備結束自己生命的用戶，蔻茵每次覺得累的時候，就會想到用戶們這樣的回饋，讓她感覺到自己的陪伴跟存在是有意義的，在開播滿5年之際更立下努力朝向10年直播成就心願。

常到蔻茵直播間的用戶都知道，她除了愛唱歌，還是個超級貓奴，家有三貓神，分別是學生家送養的虎斑貓黑糖、領養的橘貓安迪，白底虎斑貓阿美則是某個颱風天蔻茵在自家樓下救援回家的皮包骨小小幼貓，標準貓奴蔻茵開播前都要先哄貓咪睡覺，才能好好直播，不然貓咪常跳上桌亂入搶麥克風，還會爬到頭上啃咬蔻茵頭髮，看到蔻茵被貓咪們的突發狀況鬧得怒喊，玩家們看得很開心，還會截圖送她，大多照片裡只有貓咪可愛的樣子，貓奴蔻茵則是面目猙獰，可說是被三貓神搶盡了直播風采。

5年來透過積極參加17直播的各項歌唱類節目、活動，蔻茵接連登上各種舞台展現歌喉，也有機會接受專業音樂人評審指導歌唱技巧，近來終於圓夢推出首張單曲《想你想到快發了瘋》，是首述說著純純愛戀的甜蜜情歌，由JENZU人四為蔻茵量身製作，是蔻茵直播多年累積的成果孕育出的作品，對她意義非凡，歡迎大家去她的直播間點唱。

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