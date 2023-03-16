近日新北市新莊警分局破獲一起金額龐大的地下匯兌集團，該集團從去年11月至今不法匯兌金流已高達6000萬元，金額之龐大嚴重影響了金融秩序；新莊警方在去年逮捕一名車手後，隨後向上循線溯源，13日兵分多路在新莊、桃園龍潭逮捕5名成員，後續將持續追查上游，斬斷不法集團經濟命脈。

新莊警方在去年11月接獲轄內銀行通報，指出一名劉姓男子試圖從櫃檯提領80萬元現金，員警到場查證後，發現劉男實際爲詐騙集團車手，被警方當場逮捕法辦。

隨後新莊警方成立專案小組，循線追查發現劉男所屬詐騙團隊中的地下匯兌集團，因此報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，之後在本月13日持拘票及搜索票兵分多路到新莊、桃園龍潭等地，依序以33歲蔡姓男子為首的地下匯兌集團成員等5人到案，並查扣不法所得27萬8400元、存摺31本、提款卡10張、點鈔機及相關電子設備等證物。

據了解，該集團將詐騙得手的不法所得，透過人頭帳戶間不斷轉帳，短短4個月內不法匯兌金流已高達6000萬元；新莊警分局長周振安表示，詐欺集團對社會危害非常巨大，警方將持續溯源追查，斬斷不法集團經濟命脈，以維社會治安平穩。