台中市議會教育文化委員會召集人張家銨宣布照案通過。（張亦惠攝）

台中巨蛋因原物料上漲、缺工等因素6度上網發包流標，中市府追加預算34億餘元，總經費達99.98億元，市議員李中質疑近百億經費根本蓋不起來，多位議員也批評細項不清，16日都發局補充說明，總經費是124.47億，不足的24.49億元將由ROT及BOT廠商負擔補足。藍綠議員齊批送審資料程序不完備，預算追加照案通過，附帶決議市府針對程序不完備道歉，並在開議前將資料送達各議員。

台中巨蛋預算追加案16日在教育文化委員會審議，都發局補充說明，總經費為124.47億元，向議會提出追加預算，將計畫經費從65億元追加至99.98億元，為減輕市庫負擔，其他精裝修、指標、機電監控等工程，將由後續ROT及BOT廠商規畫施作，將視招商情形辦理。

因運動局先前在專案報告時，未提及總預算達124.47億元，藍綠議員皆批評程序不完備。台中市議員江肇國說，工程預算追減很常見，但追減規模竟達25億元，請市府說明清楚，另，前市長林佳龍曾說巨蛋要用bot方式興建遭議會否決，現在盧市府的預算缺口又說要用bot解決，是否自打嘴巴？也不能保證會有廠商投標。

議員周永鴻、王立任也指出，市府花近百億蓋出來的巨蛋卻是空殼，還要待廠商完成設備後才能啟用，變數太多，若招標不出去是否又要再追加預算？大家都很期待巨蛋趕快蓋好啟用，但運動局連BOT、ROT的權利金、年限規畫都沒有，完工後能不能馬上啟用還是個變數。

藍營台中市議員林碧秀、陳文政等人認為，大家都想讓巨蛋盡快開工、完工，巨蛋附帶賣場應有不少廠商想投標，未來物價會繼續上漲，支持預算盼讓巨蛋快點開工；議員賴順仁則表示，市府要讓巨蛋完工後馬上可以啟用，不要讓市民失望，全力支持預算，並會用力監督。羅廷瑋則表示，以BOT補足預算缺口的方式是可以替市府省錢，雖然有風險但仍支持。

召集人張家銨裁示，照案通過送大會二、三讀，周永鴻、張家銨、江肇國、王立任保留大會發言權，附帶決議台中市政府針對送審資料程序不完備檢討、致歉；補充完整資料開議前送達議員。