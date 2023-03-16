澳洲今年1月下旬才發生裝有高輻射物質銫-137的微型膠囊在運輸途中不翼而飛的大烏龍，豈料泰國最近也傳出類似離譜情況，比起西澳荒僻的公路邊，泰國這起遺失事件地點人口稠密且距首都曼谷不遠。泰國政府緊急大搜索，但1週以來徒勞無功，當局警告大眾務必注意安全。

綜合美國有線電視新聞網、美聯社報導，今年3月10日，泰國中部巴真武里府（Prachin Buri）一處燃煤火力發電廠人員在例行檢查過程察覺，一段含高輻射物質銫-137（Caesium-137）的鋼管下落不明，長30公分、直徑13公分、重25公斤，與電廠煤倉筒構造連接。泰國國家電力公司懸賞泰銖5萬元（約當新台幣4.5萬元）尋求線索。

巴真武里府位於首都曼谷以東約100公里，人口將近50萬，轄內多座熱門國家公園都是自曼谷可輕鬆抵達的一日遊去處，例如考艾大山國家公園（Khao Yai National Park）就很受國民旅遊與國際觀光客歡迎。曼谷都會區人口多達1400萬。

泰國巴真武里府官員說明含有銫-137鋼管莫名消失一事，籲大眾提高警覺。

科學家說，銫-137為高輻射物質，有致命之虞。泰國政府核管放射物與核能研究的原子能和平辦公室（Office of Atoms for Peace，OAP）表示已派員搜尋，「當地廢棄物回收店也是標的，我們用可偵測輻射訊號的儀器搜索，人力到不了的地帶就派無人機與機器人代勞」。

加入搜尋的泰國警方研判這段鋼管早在2月間即告下落不明，然而直到上周五（10日）才由巴真武里府境內國立5號發電廠公司正式通報。警方已調閱電廠監視器畫面，但畫面視野有限，目前不清楚是失竊、賣給回收商或遭誤置於某處，警方已在電廠附近回收商搜索，但遲無所獲。

專家警告，一旦接觸到銫-137，很可能對健康造成嚴重影響，除了近距離接觸引發皮膚灼傷，民眾應提防輻射疾病、致命癌症風險增加，在不知情的狀況下長時間接觸更危險。

銫-137半衰期大約30年，倘若鋼管未能尋獲，當地人口未來幾十年間都將暴露於輻射風險。

這並非泰國頭一次傳出離譜情況。2000年，裝有鈷-60的金屬罐竟落入2家廢料商之手，廢料商把金屬罐扔進垃圾場且罐身大開，部分工作人員出現類似灼傷，最後有3人死亡、7人受輻射傷害，附近2000人暴露於輻射範圍。

OAP副祕書長潘納帕（Pennapa Kanchana）說，本次含銫-137鋼管遺失的事件並不比2000年那次嚴重，民眾提高警覺之餘也不必太過驚慌。

一月遺失於澳洲西部的銫-137微型膠囊，在運往伯斯（Perth）儲藏地點途中不翼而飛，遺失地點是一條十分荒僻的公路附近，經過6天全力搜尋後尋獲，當局仍在調查事件原因。