高雄市左營區新上國小三年級學生參與「生命體驗」闖關活動，全部的孩子通通過五關體驗了身體障礙的不便，有盲人、肢體與語言障礙等，「哇~用單手串珠真的好難喔！」「看不見路還要走下樓梯太恐怖了！」從各種關卡了解身障人士的日常生活，有學生說，原來看不見是這麼可怕，用腳脫襪子是這麼的不容易。

新上國小三年級學生通過五關體驗了身體障礙的不便。（高雄市教育局提供）

新上國小輔導處每學期都會策畫生命教育闖關活動，並邀請伊甸基金會、大愛爸媽們一起擔任志工，包括了用腳脫襪子的「穿脫不易」、矇著眼睛走樓梯的「請跟我來」、用單手將珠子串入線的 的「單手串珠」、聽不見聲音的「看唇說話」以及矇著眼睛夾果實的「海底撈月」等五關。體驗完後，再由大愛爸媽跟孩子說明每一關的意義，讓學生更了解身障人士的日常不便，透過體驗能感受生命的可貴，同時在面對身障人士時可以有多一分的關懷與包容。

新上國小生命教育闖關活動，邀請伊甸基金會、大愛爸媽們一起擔任志工，跟孩子說明每一關的意義。（高雄市教育局提供）

三年級師生從第一節開始就到各關體驗，由大愛媽媽講解闖關規則後，學生開始體驗各種身障人士的不便，原本用雙手件簡單脫襪子的一個動作，現在只能靠雙腳來脫下，孩子邊脫邊說：「真的好難啊！」另一邊的學生則是看著平時大聲對話的同學突然沒了聲音只剩下嘴型，很認真的猜同學到底要說什麼，猜了好多次都猜不到對方想說什麼。

「看唇說話」讓學生體驗聽障人士溝通的不容易(高雄市教育局提供)

三年級學生林至萱說：「闖關完才知道原來身障人士生活真的很困難，以後我看到身障人士會多幫助他們。」另一位學生宋紀和說：「闖關完我才知道健康的身體多重要，我要好好珍惜自己的生命，然後多幫助別人。」帶學生闖關的三年級老師也認為，這樣的生命闖關很有意義，學生真實感受到身障者的不便，才能從心去幫助他人。

闖關活動除了要學生對身障人士多一分關懷與包容，也要好好珍惜自己的身體與生命(高雄市教育局提供)

校長王彥嵓說，這是一堂真誠的生命教育課，感同身受，深入人心，感謝輔導策畫，集結了來自不同領域的志工與老師們一起打造這個可貴的課程，帶領孩子們領略生命真實與缺憾的變化，能珍惜自己生命的美好與幸福，更切合了近一年校園重視並力推的自傷議題。