證明台灣有快車！台灣賽車教父廖志賢「廖老大」，去年初斥資500萬打造「打龜號」，為了打臉大陸網紅楊永杰「杰爺」，打龜號在0-400公尺以8.72秒的成績一戰成名，也打破了亞洲紀錄；但是，今年初打龜號也悄悄賣了，易主給一名麥姓男子，打龜號原本亮黃色的車身，也換成金屬綠，並改稱為「檳榔號」，對此，廖老大也曾在直播上提到，打龜號的階段性任務已經完成，並表示「哪有人永遠做第一」。

廖老大在一個月前某1次的直播中回應網友提問「老大，為什麼打龜號要賣掉」，而廖老大表示賣掉打龜號有2個原因，第一個原因是，打龜號完成「0-400公尺」測速後，便一直放在公司沒在使用，那因為還有玩家在跑「0-400公尺」，於是將打龜號易主給1名麥姓男子，讓「打龜號」功成身退。

第二個原因則是，打龜後一戰成名跑出台灣最速成績8.72秒後的2個月，後來被1名來自新竹的車友「JWcar谷谷」用GTR跑出8.51秒刷新記錄，對此，廖老大表示很開心紀錄被台灣人突破，不過，他也指出本身不是在做改裝引擎，而是在做改裝配件，當初也是為了爭一口氣，而當時打龜號的車子並非他改裝，而是出錢而已，並且請人幫忙調教引擎，而只有車殼是他打造，像是車子底盤、車體內外部輕量化等等，並對於自己的紀錄被台灣打破非常開心，也認為「哪有人永遠做第一」。