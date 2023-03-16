近日水利署南水局啟動抗旱計畫，打算在屏東縣挖28口地下井，加上屏東科學園區原有的11口井，可每天供11萬噸水支援高雄民生用水，但縣長周春米16日怒斥，「南水局未知會地方政府逕行鑿井如同偷襲」，要求南水局停工。

周春米指出，水利署在南部的抗旱應急計畫中，對於如果旱象持續，將在高屏溪兩岸鑿井因應，當時她就表明屏東縣境內的鑿井不得影響屏東的民生、農業灌溉用水，她強調，是否准予水權將視屏東用水是否有餘裕再做決定。

不料，屏東市長周佳琪發現，南水局未告知地方就預計在高屏溪舊鐵橋北面河川地挖14口井，加上屏東科學園區原有的11口井，總計每天可供超過7萬噸以上的水，這筆屏東市用量還高，讓她擔心會有超抽地下水的疑慮，且不解為何南水局資訊不公開。

縣議員陳揚也發現，南水局計畫從屏東市到高樹鄉共挖28口井，這件事情完全沒有知會地方，實在太不合理。

對此，周春米16日也怒斥，高屏溪雖是中央管河川，但南水局逕自依水利法核准鑿井的興辦事業計畫進行，完全沒有告知地方政府，這種行為宛如偷襲，令人無法接受。

周春米說，她有去電水利署長賴建信，要求停工，並警告水利署，水權核准權仍在縣府，只要危害屏東縣的供水，縣府絕對不准！

對此，賴建信表示，將至屏東向大家說明過程，希望取得地方諒解，並保障地方用水。稍早，南水局表示，目前已暫停鑿井工程施作。