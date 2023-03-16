邵雨薇今出席鞋子品牌「D＋AF」代言，日前她在臉書PO出甜笑美照，寫下「願望都實現」，被大批網友認為是男友吳慷仁求婚了，她昨澄清網友完全「歪樓」，她的願望指的是希望好朋友都住在家附近，好友回覆要到她家附近看房，她一時高興而PO文。對於和吳慷仁婚事，她說的確需要好好安排，只不過現在都在忙新戲，工作已經排到年底，「目前結婚時間表，2人都還沒有打算。」

邵雨薇對男友暱稱「老吳」，她解釋因為吳慷仁年紀稍長，又很愛碎碎念，甜說：「叫他老吳滿古錐的。」吳慷仁平時最愛唸她鞋子不擺在鞋櫃裡，「我大概有40多雙鞋，特愛穿的就會放在鞋櫃外，他不小心踢到就會開始唸。」穿搭上男友雖不至於管太嚴，但如果看她穿很短或很少，就會發揮「老吳」精神碎念「不好吧，是不是要換掉。」

「好感系女神」邵雨薇時髦為鞋品代言站台。（D＋AF提供）

邵雨薇不太喜歡吳慷仁陪她逛街，「因為我逛街很快，不喜歡別人給我意見，我都會跟他說你去旁邊不要管我買什麼。」通常男友都會站在店門口，讓她獨自享受逛街的樂趣。