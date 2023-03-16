智慧XR警勤訓練系統可設定包含捷運、車廂、KTV 等員警執勤場域及各類執勤狀況。(翻攝自NPA署長室)

次世代訓練啟航！警政署歷經兩年時間規劃，運用VR虛擬實境技術，去年12月底完成建置「智慧XR警勤訓練」系統。臉書NPA署長室16日表示，這個系統有別於以往訓練，可根據案例設定包含捷運、車廂、KTV 等員警執勤場域及各類執勤狀況，透過虛擬實境的技術，來幫助警察面對各種勤務狀況時相對應的技巧，並PO出基層員警實際訓練狀況。

警政署表示，我國是繼紐約市警察局NYPD後導入應用VR虛擬實境技術，建置「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統。有別於過往的固定訓練模式，XR系統透過強烈的臨場感，更能幫助員警建立面對犯罪現場所需的技巧、知識，與各項警用應勤裝備的使用時機。

警政署表示，隨著科技的日新月異，警方一直在努力精進警察訓練方式，以提升第一線執勤員警未來面對危機處理的應變能力。現在訓練啟航，高雄與桃園市警察局已率先開始訓練計畫，接續會在新北市、嘉義縣、鐵路警察局、保一總隊、警專等7個警察機關建置這套系統，未來也將陸續擴點至其他警察機關，並與全國教官共同創作XR警勤訓練教材平台，將實際執勤案例設計成數位化教案，結合智慧動態影像分析辨識及虛實同步整合技術，豐富訓練內容的多元性及真實性。