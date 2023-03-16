許多人同居時都得和另一半磨合不同的生活習慣。一位男大生表示，同居女友每雙襪子都會穿1周才拿去清洗，讓他覺得相當不衛生，沒想到一問之下卻發現，原來女友私下會在推特販賣原味襪，而且不是因為缺錢而是興趣，讓他相當傻眼。不過有內行人指出，經營推特販售原味衣物，每個月都能有穩定的額外收入，對於得花時間上學的學生來說真的很補。

剛同居滿1個月的原PO在Dcard發文表示，他發現女友每雙白襪都會穿1周才洗，但明明第2天襪子底部就黑黑一片，「襪子比起衣服不是更應該每天洗嗎？」雖然原PO曾試著提醒，女友卻覺得是他有強迫症。

不過原PO進一步追問後，女友才終於承認，其實自己私下有在推特販售原味襪，讓他相當傻眼，「怎麼會有人要買穿過的襪子啊？這世界到底怎麼了？一雙穿過的襪子賣1000還有人要買，真的不知道該說什麼」，且女友賣原味襪的原因並不是缺錢而是興趣使然，讓原PO相當崩潰。

對此，許多人紛紛回應，「沒跟別人打砲然後有收入不用靠你養不香嗎？」、「買20塊的內褲賣1500之類的，感覺真的蠻賺」；另外還有內行人分享，「我也有在賣耶，原味衣物，經營推特每個月都能有額外收入，對學生來說真的很補」。