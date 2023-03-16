隨著國境解封，旅行市場逐漸回溫。「2023高雄巨蛋春季旅展」，3月17日起一連4天在高雄巨蛋盛大展出。其中，海外自由行不到萬元，像是曼谷華欣自選酒店自由配，旅展價7688 元起。另外，國際市場復甦，日本環遊世界和平號郵輪將首次曝光，每人要價31萬元起。

高雄巨蛋旅展明天登場，預料吸引大批民眾。圖為去年盛況。（柯宗緯翻攝）

這次旅展主打「出國海外行程，品牌最齊全」，邀請四大旅行社：可樂旅遊、五福旅遊、東南旅遊 、晴天旅遊指定參展，可樂旅遊獨家推出：高雄出發-釜山好好玩4日，旅展價1萬1400 元起。

高雄出發-泰國超值選5日，旅展價2萬4000 元起、長程異國主題遊，旅展現場最高減1萬5、出國自由行免萬元，海外自由行 7688元起；東南旅遊再推出韓國樂天世界韓服5日，旅展價1萬2999元起、快閃釜山4日，旅展價9500元、歌詩達莎倫娜號－日韓郵輪第三人4900元起。

搶高CP值五星餐券也不容錯過，本次特別邀請高雄福華飯店、承億酒店集團、寒軒國際大飯店、圓山大飯店、萬豪酒店、聯上大飯店、漢來海港、鈞怡飯店、饗食天堂、世奇商旅等等飯店餐券業者參展，老饕必入餐券超激省優惠任君選購。

其中，高雄福華大飯店獨家推出 HOVII Cafe 西式料理雙人套餐券，旅展價1499元、麗香苑假日自助餐餐券每張只要660元、麗香苑平日輕西餐沙拉吧，一組五張，平均每張只要450元。

此外，3／17～20 每日前 200 名之入場來賓，於展覽期間早鳥入場即可兌換免費福袋！開幕最大獎送「越南來回機票」！還有各種餐券、旅遊周邊等多項好禮，袋袋有獎，福袋數量有限，送完為止。