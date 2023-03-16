台中市政府日前以「消費金喜送」名義取代原本台中購物節，提出3.5億元追加預算，在議會遭退回，市府16日開市政會議，再度提出3.5億追加經費，將於下次定期會送議會審議。副市長黃國榮表示，根據學術機構分析，台中購物節成效大，也獲得中央肯定，盼在疫情後振興經濟。

台中市府日前提出172億多元追加預算，其中一筆「消費金喜送」3.5億元，遭議員批評根本是台中購物節換個名字、換湯不換藥，且議員抨擊，去年審查市府今年度預算時，就已經決議購物節經費應編在本預算中，不得以追加方式辦理，市府卻再度追加購物節經費，根本是「藐視議會、違法追加」，該筆經費遭抽回。

台中市府16日舉行市政會議，辦理第2次追加預算，審查通過「消費金喜送」追加3.5億元，經費來源為第1次追加預算、經市議會決議的賸餘3.5億元，將不增加整體舉債額度，並將提送定期會審議。

黃國榮表示，根據學術機構的分析，「台中購物節」帶來很大的效益，近來疫情趨緩，市府追加3.5億元盼能刺激消費，而除了振興經濟的「消費金喜送」3.5億外，16日市政會議也通過原住民族事務委員會提出的中央全額補助墊付案。

市府主計處指出，市府本次臨時會追加經億為172.86億，其中經濟發展支出「台中振興經濟－消費金喜送」3.5億在臨時會一讀會決議，議會同意市府於下次定期會再提送。