張振榕（右）和老婆莘妮每周定期打羽球。（艾迪昇傳播提供）

肝膽腸胃科醫生張振榕與老婆莘妮簽進艾迪昇傳播後，意外找到一群羽球同好藝人，和艾力克斯、李詠嫻、游書庭，三不五時相揪球場廝殺，一夥人越打越上癮，乾脆廣招好友組成「屹立不倒」羽球隊，年終甚至還會舉辦分組循環賽，第一屆就由莘妮、李詠嫻組合奪下冠軍，張振榕表示，加入羽球隊這兩年，除了過年幾乎從未間斷，游書庭和艾力克斯開心吐露心聲：「有醫生在場上，若有什麼身體狀況，隨時可以諮詢，算是個利多。」

張振榕表示，以前沒接觸過羽球，全靠老婆帶他進入球場，他說：「現在每周最期待的就是球聚，尤其一夥人打完球的聚餐，大家很輕鬆的凝聚感情，很珍惜這樣的緣分。」除了辦年終比賽，球隊還有尾牙，尾牙上的遊戲也別開生面，像是桶子接羽球等等，今年還邀來奧運金牌王齊麟同樂，李詠嫻還抽到他提供的簽名包包，讓她喜出望外。

「屹立不倒」羽球隊一開始是由4、5個姊妹淘打著玩，後來認真起來找教練，朋友間再彼此相揪，演變成現在的規模。李詠嫻爆料莘妮，一開始用左手打球，和大家打得旗鼓相當，後來又改為右手，才透露之前右手受傷，李詠嫻直呼難以置信：「沒想到她是右撇子，竟然用左手就打得跟我們一樣好，被騙了啦。」

艾力克斯以往都打籃球、網球，後來疫情的關係，場地與球伴難湊齊，在李詠嫻的介紹下加入了羽球隊，也打破了之前認為打羽球很容易的印象，他後來越來越熱衷羽球，還特地拜託經紀公司，把工作避開球聚日，甚至連打到肌肉拉傷仍樂此不疲，他苦笑：「像我網球肘已經痛了6周，但我都想著痛一痛沒關係，太想打球了，總比沒運動就懶懶的還要好。」