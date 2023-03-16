由女星宋慧喬主演的復仇韓劇《黑暗榮耀2》於近日上線Netflix，女主「文同珢」在戲劇中立誓要向霸凌者復仇的戲碼引發全球追劇熱潮。而昨(15日)，宋慧喬一口氣在IG上曬出10張未曝光的花絮照，其中更有她因看見烤肉而痛苦蹲地的模樣，讓粉絲看了難掩心疼。

身為《黑暗榮耀》女主角宋慧喬昨在個人IG上發文，一連曬出10張未曝光的花絮照。觀其照片，其中除了有不同角度的攝影機拍攝畫面，展現出她工作時的專業態度外，更有她在拍戲空檔，身穿一件羽絨服，在角落研讀劇本的模樣，顯見她對待作品的敬業態度。

然而，尤為引起粉絲關注的是一張宋慧喬蹲坐在地上，有些情緒崩潰的模樣，因為她飾演的「文同珢」在學時曾受過他人以捲髮棒燙身，因而對於烤肉聲有相當大的陰影，而該場戲便是她在修車廠看見烤肉後蹲在地上的崩潰畫面，而她逼真演技也帶動觀眾們的情緒，更有網友在觀影後痛罵校園霸凌加害者的5人幫。

事實上，雖然上戲時要展現演員的敬業精神，劇中當仇人，但私底下黑暗榮耀的幾位演員們在戲外的感情相當好，日前Netflix官方IG帳號便曬出多張演員互動的花絮照。只見畫面中，幾位演員笑得開懷，兩名小開「河度領」與「全宰寯」還甜蜜依偎在一起，還被劇迷們笑說：「涎鎭啊，妳兩個最愛的男人搞在一起了！」

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