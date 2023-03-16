瑞信風暴瑞信央行拋「救命錢」 港證監會：正密切監察 19:242023/03/16 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞士第二大銀行瑞信陷入危機，瑞士央行借500億瑞郎貸款，香港證監會表示，正密切監察情況。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士第二大銀行瑞信陷入危機，向瑞士央行借500億瑞郎貸款，香港證監會表示，正密切監察情況，評估事件對香港市場的影響。 香港證監會稱，一直就此與其他金融監管機構及香港交易所保持緊密溝通。 《國際金融》瑞信股價暴跌 交易員瘋買期權 桃園大秘寶加一！監察院揪前市府工程造成嚴重財政負擔 瑞信危機再起 避險資產急漲 #瑞信 #瑞士央行 #香港市場 #金融 #香港證監會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》瑞士央行允融資救急 為瑞士信貸爭取時間 11:582023/03/16 財經 《國際經濟》失業率探半世紀低也沒用 「它」將堵住澳洲升息路 15:092023/03/16 財經 《國際金融》瑞信掀金融動盪 市場估ECB僅升息1碼 13:592023/03/16 財經 瑞信救命錢來了！向這大咖借1.6兆紓困 歐股期貨瞬間跳漲 11:032023/03/16 財經 《國際金融》力挺瑞信 瑞士央行：必要時挹注救命錢 08:082023/03/16 財經 1分鐘讀財經》存股族哭了！這家只給100元 公股行庫股利慘爆了 08:272023/03/16 財經 《盤中解析》瑞信暴雷「空」頭警報響 15300攻防戰 10:282023/03/16 財經 鄭文燦「10點聲明」願赴監察院說明弊案 張善政這樣說 11:552023/03/16 政治 《國際金融》銀行股拖累歐股表現 瑞士信貸重挫24% 09:582023/03/16 財經 填息常勝軍14檔勝率逾八成 04:102023/03/16 財經要聞 瑞信恐引爆金融海嘯！末日博士急警告1件事：死期快到了 09:352023/03/16 財經 《美股》消息面：政府出手 瑞信獲救命錢；三星德州廠成本暴增 10:182023/03/16 財經 《國際金融》瑞士信貸出招 要向瑞士央行借款500億瑞朗 11:082023/03/16 財經 國安基金退場？財長：仍緊盯中 04:102023/03/16 財經要聞 《國際經濟》全球金融風暴蠢動？這兩大貨幣最吃香 16:392023/03/16 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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