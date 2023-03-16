111學年度UBA大專籃球聯賽四強決賽將於3/25、26在台北小巨蛋開戰，在3/16開賽前，世新大學特別舉辦男、女籃球隊UBA四強決賽誓師大會，力挺世新男籃的永慶房屋特別準備加油金及專屬於球員的可樂紀念禮盒要送給世新猛虎們，替即將上場的球員們加油打氣！

在UBA籃球賽熱血對戰之際，主張「聰明工作、健康生活」的永慶房屋也同步展開《第八屆永慶盃籃球賽》！除了3月的籃球之外，之後也將陸續舉辦羽球、壘球及健走比賽，從年頭到年尾都有不同的運動活動可以參加。

世新猛虎攻進小巨蛋！UBA冠軍戰永慶房屋力挺

誓師大會上，由世新競技啦啦隊帶來精采開場表演，世新大學陳清河校長親自予授戰旗給男女籃隊代表，全場高喊「旗開得勝、勇奪雙冠」，宣誓朝冠軍之路衝刺！世新男籃在何正峰總教練的帶領下，複賽以第二名之姿取得小巨蛋門票，今年有信心在決賽為學校拿下冠軍。永慶房屋人資部協理塗振宏也親自將象徵榮耀的綵帶頒給世新男籃隊長簡賀宇，上面印著「世不可擋！沒在怕的 世新奪冠」，預祝奪下UBA冠軍寶座。

永慶房屋將象徵榮耀的綵帶及專屬的可樂紀念禮盒送給世新男籃隊長簡賀宇。(圖/永慶房屋提供)

世新大學為全國唯一，男女籃三度攜手攻蛋的綜合大學，陳清河校長表示，世新男女籃近年來分別在與體育專業院校的比賽中獲得勝利，讓全校師生感動又興奮，相信世新男女籃今年也會以同樣高昂的精神面貌，為大專籃球聯賽譜寫新的歷史。

塗振宏協理表示，猛虎們從預賽一路過關斬將，真的辛苦了！每場球賽永慶的夥伴們都持續關注著，替你們贏球感到無比榮耀！秉持著「你的全力以赴、永慶力挺相助」的精神，支持懷有夢想的年輕運動員，期待猛虎們穿著永慶房屋的球衣，展現團隊合作精神，在小巨蛋球場上大顯身手，也期待世新男籃能與永慶籃球隊進行友誼賽，一起感受幸福職場的魅力。

永慶房屋贈送可樂紀念禮盒給世新大學陳清河校長，預祝世新勇奪冠軍。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋帶頭當Outdoor企業 第八屆永慶盃籃球賽一路戰到6月底

永慶房屋每年辦理運動賽事、鼓勵員工持續運動，維持均衡生活，榮獲體育署頒發的「運動企業認證」肯定！《第八屆永慶盃籃球賽》吸引近400人、共21支隊伍參賽，由經紀人跨單位組隊參賽，在強健體魄的同時，也藉運動培養團隊的默契、凝聚向心力，工作上互相補位，攜手做好服務。就像世新男籃在球場上發揮團隊精神，助攻隊友得分！為了將運動企業的精神傳遞出去，永慶房屋投入推廣全民運動風氣，以實際行動力挺校園運動好手，贊助世新男籃隊獎學金，讓球員無後顧之憂專注於籃球，做球員們堅強的後盾。