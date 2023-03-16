警政署特別設計火車車廂的場景教案，透過VR真實呈現距離感，訓練員警應變能力。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署斥資4505萬元經費，利用應用VR虛擬實境技術，首創「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統，讓第一線執勤員警能面臨上千種情境反應，深刻體驗面對真實犯罪現場所需的技巧、知識與各項警用裝備的使用時機，警政署規劃今年將持續配發給更多警察機關，以提升員警未來面對危機處理的應變能力。

基層員警表示，以往的訓練都是由教官上課，或是觀看影片等固定訓練模式，很難有變化及臨場感，坦言教育訓練的確有不足之處。警政署於是請國內新創公司自行開發，運用科技技術打造全國第一套專為第一線執勤員警客製化的VR虛擬實境訓練場所，並完成建置「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統，更能因應台灣警察執勤現況。

警政署表示，這套系統員警戴上空間定位感測功能VR頭盔，即能進入各種執勤場域的虛擬空間，目前包含KTV包廂、大廳、火車車廂、捷運站及臨檢路口等5種場景，可隨時變化的擬真效果與沉浸式體驗，令員警彷彿置身實際執勤現場。

受訓員警必須依據執勤對象謾罵、挑釁、抗拒、情緒失控與攻擊等上千種情境反應，做出適合的臨場反應，包括與歹徒溝通對話、使用模擬的警槍、警棍、電擊器及防護型噴霧器等警械種類，及用槍時機等情境訓練，同時還能有兩位以上員警共同訓練彼此相互掩護的戰術，強化員警執勤反應與警械使用時機的判斷訓練。

警政署依據治安狀況及員警教育訓練需求，去年已將這套設備發給新北市、桃園市、高雄市、嘉義縣警察局、鐵路警察局、保安警察第一總隊反恐訓練中心、警專等7個警察機關，目前已有超過500名員警使用過，評價非常好，警政署預計今年將再建置於3、4個警察機關，但因一套硬體需要400多萬，在經費有限下，還無法達到每個單位都有的目標。

警政署表示，將運用數位智慧化科技，打造全國教官共同創作XR警勤訓練教材平台，將實際執勤案例編撰設計成數位化教案，豐富訓練內容的多元性及真實性，以有效提升員警面對執勤突發事件時的反應能力。