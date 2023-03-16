苗栗縣16日全日新增新冠肺炎本土確診220例，自去年1月1日至今天16日，累積新冠肺炎本土案例22萬9829人，人口占比確診率達42.95％。3月5日到3月11日確診人數1446人較前1周1691人大幅下降16.94％。

苗栗今天＋220。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣府衛生局指出，依據中央流行疫情指揮中心宣布，2023年3月20日起，新冠肺炎輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，無須通報也不用隔離，但建議進行「0＋n 自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達 10 天就不用採檢，即可解除。

衛生局長張蕊仙表示，為降低感染後引發併發症風險，65 歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全、免疫低下病史者等具重症高風險因子的民眾在快篩陽性後，建議盡速就醫，以利醫師及早診治，並開立口服抗病毒藥物。

縣長鍾東錦提醒鄉親，疫情雖趨緩但要達到社會解封的目標，要做好風險分層，針對未接種疫苗的高風險族群如：未滿5歲幼兒、高齡長者、孕婦、慢性病患，鼓勵儘速接種雙價疫苗。目前社區中仍有病毒傳播風險，民眾仍應遵守相關防疫規範，維持個人防疫好習慣，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施。大家共同遵守防疫原則，一起守護社區健康。