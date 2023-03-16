彰化縣順風飛行俱樂部一架輕航機於今（16日）下午3時許墜毀溪州鄉河床，造成機上的54歲教練林國裕及日籍18歲男學員身亡。據悉，林國裕為空軍退役，曾任F-5E/5F、經國戰戰機飛行員，總飛行時數1936小時，於去年4月加入該飛行俱樂部，豈料突逢憾事斷魂。

這起事故發生在今天下午3點半左右，順風飛行俱樂部業者帶領學員在彰化上空執行教學，第一次降落時疑操作不慎，並未成功進場，機上教官隨即拉起機頭爬升迴轉，準備進行第二次降落。

不料，該輕航機在準備第二次降落時，疑似爬升速度不夠，因此失速墜入一旁河堤，機上教官與學員目前情況未明，警消獲報後派遣鄰近包括北斗、埤頭、溪州等7個分隊前往救援，無奈火勢猛烈，飛機已經燃燒殆盡，機上教官與學員命喪火窟。

據悉，罹難者分別為54歲林姓教練及18歲日籍男學員，而男學員為來台旅遊體驗輕航機，不料碰上飛機失事斷魂，家屬獲悉噩耗後在現場痛哭失聲。

另根據順風飛行俱樂部臉書指出，林國裕於去年4月加入該俱樂部，曾為空軍上校計畫首席，曾任T-38、F-5E/F飛行官，以及IDF-CK-1戰機作戰、F-16戰機分隊長，總飛行時間1936小時，先前擔任戰機飛行員的英姿也跟著曝光，至於輕航機墜機原因，運安會已著手調查釐清。

順風飛行俱樂部一架輕航機於16日下午墜毀造成1名教練及1名學員罹難，圖為罹難教練林國裕生前的飛行英姿。（圖／翻攝照片）