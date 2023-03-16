2024大選將至，民進黨早已開始積極布局立委選戰，反觀藍營立委人選在高雄看似毫無任何進度，但據《中國時報》掌握，國民黨高市黨部主委羅世雄已擬定區域立委8人口袋名單，近期正在徵詢黨內大老的意見，而8人名單中有7人是現任議員，與民進黨提出的「誠信條款」有極大落差。

面對2024總統、立委大選，民進黨提早起步，近日陸續啟動初選機制，黨內預計於20日到24日開放立委初選登記，日前更擬定出「誠信條款」等相關參選細則、規範，綠營有意角逐立委大位的人選紛紛熱身完畢，進入備戰狀態，盼能提前進入狀況，贏在起跑點。相較之下，國民黨內部目前對選舉提名仍充滿紛擾。

但據本報掌握，其實國民黨在高雄立委布局並未停滯，近期已經陸續開始運作，且羅世雄已經擬定1份高雄區域立委8人口袋名單，至少給高雄1名藍營大老看過，詢問對方意見。

據悉，這份名單包括旗美區無黨籍高市議員朱信強、大岡山選區高市黨部副主委曹桓榮、左楠區高市議員陳玫娟、林園大寮仁武鳥松區高市議員邱于軒、三民區高市議員黃柏霖、鼓鹽前新苓區高市議員黃紹庭、鳳山區高市議員李雅靜、前鎮小港區高市議員陳麗娜。值得一提的是，8人名單中有7人是現任議員，與綠營的「誠信條款」有明顯衝突。

李雅靜表示，完全不知道有這份提名的口袋名單，一切尊重黨內提名作業，她強調，希望國民黨可以共同努力，團結爭取2024大選勝利，這段期間也會加倍努力深耕基層、服務民眾，若黨內需要任何她的地方，她絕對全力以赴奮戰到底。

黃紹庭表示，他一直持續勤跑基層，對市府提出許多建議，準備參選立委也有一段時間，主要就是希望國會在高雄要有別於民進黨的聲音，這才是高雄市民之福，因為前2屆區域立委國民黨全軍覆沒，希望這次他可以代表國民黨贏得勝選，順利破蛋前進國會。

國民黨高市黨部主委羅世雄駁斥有這份「8人名單」，他強調，有心人士放話想陷他於不義，他並沒有口袋名單及內定名單提供「建議」給黨中央，身為主委一定會遵照中央遊戲規則，秉持公平、公正、公開執行，並推出最強人選，「不會推二軍、三軍，更不會讓民進黨躺著選」。

羅世雄透露，3月初是送上「輿情分析」給黨中央，包括目前國民黨在高雄有意參選的議員或前立委們，像是左楠區就超過4人想選，而第7選區有3人，因此「8人名單」傳言不攻自破。另也將民進黨戰情分析，8位連任者及有意挑戰者狀況，一併向黨中央報告。

傳出8人名單中有無黨籍朱信強，是否與無黨等友黨有合作空間？羅世雄強調，會先以黨內優先，先徵詢議員意見，萬一本黨沒人選，才可能跟別黨合作。

至於民進黨推動「誠信條款」，他直說，明明高雄現任民進黨籍立委非常強，每天在媒體曝光占盡便宜，但不必面臨黨內初選壓力，又剝奪議員要競爭初選機會，然後再來譏笑國民黨推不出人選，此舉就是「得了便宜還賣乖」。