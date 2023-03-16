日月光16日於楠梓科技產業園區內日月光中水廠的綠科技教育館，舉行「攜手同舟 惜水長流」中水回收達三千萬噸里程碑慶祝活動，高雄市政府水利局局長蔡長展特別頒贈獎座，表彰日月光高雄廠於中水回收再利用，節約超過2座阿公店水庫的用水，並期許產業在現階段抗旱非常時期，都能落實水資源「減量、回收、再利用」的節水措施，共渡難關。

高市水利局長蔡長展（右）致贈獎座給日月光高雄廠總經理羅瑞榮（左）。（高雄市水利局提供）

水利局長蔡長展表示，高雄市自3月8日起水情燈號由綠燈改為夜間減壓供水黃燈，面對乾旱現象可能持續，市府已於去年12月即與水利署合作啟動備用高屏溪抗旱井鑿設工程，陸續完成並接入自來水供水系統，同時並積極調度營運中之鳳山與臨海再生水廠將每日增產1.3萬噸再生水以供應工業用戶使用，減少工業用戶端自來水使用需求，確保民生用水供應正常。

加工出口區管理處長楊伯耕（左），日月光高雄廠總經理羅瑞榮（中），高雄市水利局長蔡長展（右），共同簽名留念。（高雄市水利局提供）

日月光中水回收廠自104年啟用迄今總累計回收水量已達到3,000萬噸，中水回收廠的供給網絡延伸至楠梓科技產業園區第二園區，讓日月光高雄廠區的水資源回收做得更加全面，每滴水都可使用至少三次，在現今水情吃緊抗旱期間，中水處理對於日月光高雄廠區供水角色更顯重要，在各產業與市府積極追水與省水同時，也請市民朋友務必配合節約用水。