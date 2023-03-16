雲林縣每日產生垃圾320公噸，最近逢外縣市焚化爐歲修，僅40公噸至70公噸能外運焚化，縣府最新引進「全移動式垃圾機械分選產製SRF系統」進駐斗南鎮垃圾掩埋場，環保局表示，完成產製後再陸續移動至西螺、林內、元長、古坑等鄉鎮馳援。

雲林縣垃圾堆積如山的鄉鎮不少，斗南鎮打包垃圾1.5公噸、3萬公噸未打包；西螺鎮打包2.1萬公噸、未打包1.6萬公噸；林內鄉打包7600公噸、未打包4000公噸；元長鄉打包7000公噸、未打包5000公噸；古坑鄉打包5000公噸、未打包7800公噸；崙背打包1.1萬公噸、未打包3200公噸；虎尾打包2萬公噸、未打包3000公噸。

環保局指出，每逢外縣市焚化爐歲修，各鄉鎮市面臨堆置如山窘境，治本的方法是加強源頭減量、資源回收，以口湖鄉為例，幾年前從垃圾不落地恢復落地，每日垃圾量從12公噸爆增為20公噸，目前還很難解決。

環保局最近添購「全移動式垃圾機械分選產製SRF系統」，對飽受垃圾困擾的鄉鎮公所是希望；環保局表示，斗南垃圾處理完才能移動到其他鄉鎮。

環保局說，該系統產出的SRF（再生燃料）符合台塑六輕燃煤系統使用需求，且每100公噸垃圾可製成50到60公噸再生燃料，較2020年啟用的「0廢棄資源化系統（ZWS）」效率更高，ZWS把100公噸垃圾製成35至40公噸燃料棒。

環保局呼籲，各鄉鎮都有做資源回收，至少一定要做到「粗分類」，亦即紙類另外收、玻璃要分色、大件物品分一類，斗六清潔隊的資源回收物因沒粗分，迄今已累積2萬公噸還標售不出。

環保局表示，標售不出的資源回收物也不能焚化，因為是「有價品」之故，不能當廢棄物燒掉。