2023年國際自由車環台公路大賽最終站16日在高雄盛大登場，此役設有3個衝刺點及2個登山點，經典的路線設計，讓所有的參賽選手都有改寫冠軍四色衫的機會，最終由義大利車手贊諾賽羅奪下單站冠軍，馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭車手梅傑爾保住1秒優勢守住黃衫總冠軍，而中華隊選手則拿下團體單站第三、亞洲第一的佳績。

2023年國際自由車環台公路大賽最終站高雄市站從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發，沿途行經旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，該區段設有3個登山點，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場，總長146.44公里。

此役一開賽各隊就火力全開，伺機尋求突圍，各隊選手經過一番激鬥，義大利巴迪亞尼隊義大利車手贊諾賽羅以3小時13分20秒奪下單站冠軍，梅傑爾則是保住1秒優勢守住黃衫冠軍，中華隊馮俊凱和高雄地主車手劉恩杰分別獲單站第11名、15名，拿下團體單站第三、亞洲第一的佳績。