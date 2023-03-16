由高雄市電器商業同業公會主辦，一年一度南臺灣規模最大「2023高雄AI智慧家電空調大展」將於3月17日至20日在高雄巨蛋盛大登場，強調「公會主辦品質保證，挑戰全通路最低價」。今年邀請 25 大品牌，以「AI 智慧、科技、節能」為主軸，為鼓勵民眾購買節能家電，原廠加碼回饋搭配政府補助以及大會祭出家電購物金，現買現折最高可省1萬7千元。

「2023 高雄 AI 智慧家電空調大展」於 3月17日至20日在高雄巨蛋盛大登場，強調「公會主辦品質保證，挑戰全通路最低價」。圖為去年盛況。（柯宗緯翻攝）

此次高雄 AI 智慧家電空調大展，除了日本富士通空調特別邀請超人氣樂天女孩擔任3／18一日店長，以熱舞為活動熱力開場，現場加碼與粉絲零距離互動。現場匯集各大家電品牌祭出多項限定優惠，「日本富士通空調」還推出「省鈔多、雙重送」活動，現在買最高省9千，還有業界唯一「全機 10 年保固」。

「大金空調」推出展場促銷價、最高再送7000 元節能金，加上汰舊換新和退稅補助最高可省1萬2000 元，另有大金全系列四款空氣清淨機皆有現場驚喜價。

「日立冷氣」推出 2023 大贈送，凡於家電展購買空調除贈送小家電外，培芝家電更加碼贈送冷氣保養折價券 1000 元及冷氣免費健檢券乙張。

「SAMSUNG」UA55BU8000WXZW 家電展限定 1萬9900 元 (排隊商品限量 10 台)。「TCL」C735 98 吋電視 原價29萬9900 元，展場價19萬9000 元，限量 10 台；QLED 系列 C635 75 吋，最低免4萬；4K 系列 55 吋，最低不用1萬5，小尺寸電視全系列展場優惠限定。「德國凱馳」商品下殺 6 折，現場買加碼抽 1萬2000元旅遊基金。

此外，為刺激買氣並成為南部消費者購買家電的指標性展覽，大會特別祭出預約看展「抽 LG A9T 濕拖無線吸塵器」，消費滿額再把「飛利浦萬元智慧顯示器」帶回家。