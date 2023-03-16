2024年台北市第7選區立委選戰，資深立委費鴻泰面對台北市議員徐巧芯挑戰。根據《關鍵調查》公布的最新民調顯示，國民黨費鴻泰出馬，將以42.7%贏民進黨許淑華的34.5%；若改由國民黨徐巧芯出戰，選民有43.5%會投給徐巧芯、許淑華34.6%。也就是說，國民黨派出費鴻泰或徐巧芯皆占優勢。

根據關鍵調查有限公司粉專公布的台北市第7選區立委選舉最新民調，假如明天就是投票日，選民有42.7%會投給國民黨費鴻泰、民進黨許淑華為34.5%、還沒決定3.8%、無明確意見19.0%，費鴻泰領先許淑華8.2個百分點；若改由國民黨徐巧芯戰民進黨許淑華，選民有43.5%會投給徐巧芯、許淑華34.6%、還沒決定3.7%、無明確意見18.2%。

另外，該民調也公布台北市立委第7選區國民黨內互比最新民調，費鴻泰為34.1%、徐巧芯36.5%；另外，5.4%還沒決定、24.0%無明確意見。

從該民調進行交叉分析，年齡越大者，支持費鴻泰的比例越高，年齡越小者，支持徐巧芯的比例越高；國民黨認同者對其兩人的支持度不相上下，費鴻泰獲43.3％支持，徐巧芯有43.7支持；民進黨認同者有36.4%支持費鴻泰，比例較高。民眾黨認同者有57.9%支持徐巧芯，比例較高。

該民調是針對戶籍地在台北市立委第7選區，且年滿20歲者，調查時間為3月6日-3月10日晚上18點30分至22點。有效樣本1,015人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.5個百分點之內。