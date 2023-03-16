46歲港星梁詠琪16日受邀出席醫美活動，身穿一襲白色長裙，秀出性感小蠻腰，身材保養得宜。她日前剛順利結束在香港紅磡演唱會，被問及有機會來台開唱？她語帶保留說，自己仍熱愛歌唱，希望能來台灣開演唱會，下半年將開始巡迴演唱會工作，台北小巨蛋仍在申請場地中，目前還未確定，希望有機會攻蛋。

許久沒在台灣公開露面的她，這次特地為了此活動來台，近日開心與許多老友見面，也收到很多驚喜生日祝福，她熱情許下生日願望，希望在場大家都平安健康，近年有感人類跟疫情對抗，讓大家日常生活改變許多，身體健康最重要。

梁詠琪曝疫情後已吃素３年。（圖／羅永銘攝）

梁詠琪2011年與西班牙籍丈夫Sergio Crespo Gutes婚後育有1女，她從疫情爆發後，這3年開始茹素，現在全家人都是吃素，她笑說，8歲女兒最愛的零食是花椰菜，小時候就會抓著一個大花椰菜吃，模樣十分可愛，她對女兒飲食方面保持開放態度，女兒想吃什麼都會讓她試試看。

不過梁詠琪日前在香港開唱，吸引大批粉絲到場支持，但近日卻有DJ梁文禮原本公開稱讚梁詠琪外型亮麗，隨後被爆出在私人臉書痛批 ：「歌編得差，舞差，當然她唱得差啦，其實都預料到了，但沒想過會這麼離譜，是在唱卡拉OK嗎？」對此，梁詠琪今日淡定說：「我不會受他的評論影響，我認真做完自己的事情，我自己力求進步。」